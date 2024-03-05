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رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي: قرار الحكم بحق النائب السلامي "خاضع للتمييز" ووجهنا الدائرة القانونية بمتابعته.
وكالة انباء براثا
26
2024-03-05
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