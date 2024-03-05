الحبس 6 اشهر للنائب هادي السلامي بدعوى من وزارة التجارة

اصدرت محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، حكما بالغرامة مليون دينار و الحبس 6 اشهر قد ترتفع الى 12 شهرا في حال لم يدفع الغرامة، بحق النائب هادي السلامي، وفق احكام المادة 182/أ ، بدعوى من قبل وزارة التجارة.

اظهرت وثيقة اصدار محكمة جنح الكرخ، حكما بحق المدان "هادي حسن مريهج" بالحبس البسيط 6 اشهر، وغرامة مالية مليون دينار، وفي حال لم يسدد الغرامة يحبس 6 اشهر اخرى، وفق المادة 331 من قانون العقوبات.

وتضمن الحكم ايضا، الاحتفاظ للدائرة المتضررة، بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية، استنادا لاحكام المادة 19 الاصولية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

واشار قرار المحكمة، الى ان الحكم صدر استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية، حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا.