شرطة المثنى تعتقل احد اصحاب المحتوى الهابط بالمحافظة بعد أن نشر فيديو غير أخلاقي على صفحة "ملحدي السماوة".

أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى في العراق اليوم الاثنين، القبض على أحد اصحاب المحتوى الهابط بالمحافظة بعد أن نشر فيديو غير أخلاقي على صفحة "ملحدي السماوة".

وفي بيان لها، قالت القيادة في بيان: "وفقا للتوجيهات الصادرة من مراجعنا في وزارة الداخلية، وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة المثنى اللواء عبد الرضا گاطع فهد، تم تنفيذ دعوة جزائية ضد المتهم "ع د ح"، وهو من سكنة قضاء الرميثة المتهم وهو من أصحاب المحتوى الهابط في النشر، حيث قام بنشر صور عارية غير أخلاقية ومسيئة للحياء على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى صفحة تحمل اسم "ملحدين السماوة"، حيث تبين في الآونة الأخيرة نشر تلك التسميات في مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه ظاهرة لا تمت إلى مجتمعنا وديننا الاسلامي بصلة وينتقدها الدين الإسلامي والمجتمع السماوي، ويظهر المدان في مقطع فيديو وهو يدعي أنه "ملك جمال السماوة" ويرتدي ملابس غير لائقة".

وتابع البيان: "تم عرض الأمر على قاضي التحقيق في محكمة الرميثة، وبعد ربط الصور والفيديوهات بالمتهم، قرر القاضي إصدار أمر قبض بحقه وفقا للمادة 372 من قانون العقوبات"، مردفا: "تم استجواب المتهم وأدلى بالاعتراف بالتهم المنسوبة إليه".

يذكر أن قيادة شرطة المثنى تقوم بمتابعة تلك الصفحات لمعرفة أصحاب هذه الصفحات المسماة باسم "ملحدين السماوة".