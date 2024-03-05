من داخل مرقد الامام علي (عليه السلام)، السفير الياباني مصرحاً\"تلقينا بركات الله مرة ثانية\"

نشر السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، صوراً من داخل مرقد الامام علي (ع) في محافظة النجف الأشرف، وذكر متسائلاً عن سبب وجود تربة كربلاء بكثرة أمام الزائرين.

وكتب السفير الياباني عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، تغريدة مع صورة له، كتب عليها، رجعت لضريح الامام علي بعد زيارتي الاخيرة قبل عام.. اني وزميلي تلقينا بركات الله مرة ثانية.

ثم عاد السفير الياياني بنشر تغريدة مع صورة تظهر وجود تربة كربلاء أمام زائر، حيث قال، في مرقد الإمام علي في النجف، وجدت العديد من الأشياء المستديرة أمام جميع الزوار على الأرض. هل يمكن أن تعلمني ما معنى هذه القطعة التي جلبت من تراب كربلاء؟

وأجاب بعض المتابعين على تغريدة السفير الياباني، حيث أوضح أحدهم، بحسب السنة النبوية المحمدية، نحتاج لمكان طاهر. مثل الارض أو ما أنبتته الأرض للسجود عليه. لهذا نستخدم هذه التربة لتمثل قطعة من الارض وتكون طاهرة.