القبض على 4 دواعش في نينوى

ألقت شرطة شرطة محافظة نينوى، القبض على ( اربعة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية في جانبي الموصل.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ان "قوة مشتركة من قسم شرطة الحدباء التابع لقيادة شرطة محافظة نينوى وشعبة استخبارات ومكافحة ارهاب الحدباء التابعة لمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناء على معلومات مؤكدة وتعاون المواطنين، تمكنت من القبض على ( اربعة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية والصادر بحقهم اوامر قبض وفق المادة ٤ ١ ارهاب، والذين كانوا يعملون بصفة مقاتل خلال فترة سيطرة داعش الارهابيين على مدينة الموصل".

واضافت ان "القبض تم على اثنين منهم في منطقة حي المامون في الجانب الايمن لمدينة الموصل والبقية تم القبض عليهم في مناطق واحياء يارمجة الشرقية والبكر في الجانب الايسر لمدينة الموصل".