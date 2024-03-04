أردوغان يؤكد ان تركيا على وشك إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودها مع العراق

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مضي بلاده قدما في مكافحة الإرهاب وانها أوشكت على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودها مع العراق.

وقال الرئيس الرئيس التركي في كلمة له اليوم الاثنين خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة بالمجمع الرئاسي في انقرة : "أوشكنا على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودنا مع العراق وخلال الصيف القادم سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل كامل ودائم".

وأضاف: "لدينا تحضيرات ستجلب كوابيس جديدة لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تركيع تركيا عبر اقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية / في اشارة الى طموحات حزب العمال الكردستاني /".

وعلى صعيد الصناعات الدفاعية، اعلن اردوغان ان تركيا وقعت عقودا مع 50 دولة لبيع 770 مسيرة حتى اليوم مشيرا الى ان حجم صادرات المسيرات في العام الماضي وحده بلغ 1.8 مليار دولار .

واعلن اردوغان ان قيمة صادرات بلاده في قطاع الدفاع والطيران خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري بلغت 633 مليون دولار .