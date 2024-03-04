وزيرة المالية تناقش دعم عمل هيئة المساءلة والعدالة وحل المعوقات المالية لديها

ناقشت وزيرة المالية طيف سامي محمد مع رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، قضايا دعم عمل الهيئة.
وذكرت الوزارة في بيان، انه :" جرى خلال اللقاء بحث تعزيز اطر التعاون والتنسيق مابين الوزارة والهيئة، ومتابعة المواضيع المالية المتعلقة بواقع عملها ، الى جانب مناقشة المعوقات المالية وتحديد الحلول وفق ماجاء بقانون الموازنة الاتحادية العامة".
واكدت الوزيرة ضرورة بناء جسور التعاون والتواصل في المجالات ذات الاهتمام المشترك
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