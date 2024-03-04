وزبرة الهجرة تشدد على ضرورة إغلاق ملف النزوح نهائياً

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو أن العوامل التي أدت إلى النزوح قد انتهت، مشددة على ضرورة إغلاق الملف نهائياً.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت مساعدة وزير الخارجية الأميركي في مكتب شؤون الشرق الأدنى فيكتوريا تايلور والوفد المرافق لها بحضور السفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي، في مقر الوزارة وبحثت معها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضافت أن "اللقاء، شهد مناقشة خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد بشكل كامل والتوصيات الحكومية الخاصة بذلك وفق التوقيتات التي أقرها مجلس الوزراء"، مشيرة إلى أن "اللقاء بحث أيضاً، أوضاع المكون المسيحي في البلاد والمكونات الأخرى وضرورة الحفاظ على تواجدهم ودعم استحقاقاتهم على كافة الأصعدة".

وقدمت الوزيرة، "شرحاً مفصلاً عن الإجراءات الحكومية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار بمناطق العودة والدعم المقدم للأسر النازحة الراغبة بالعودة الطوعية"، مؤكدة أن "العوامل التي أدت إلى النزوح قد انتهت ولا بد من أن يغلق هذا الملف نهائياً بالتنسيق مع الجهات المعنية".