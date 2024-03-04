وزارة المالية توافق على اضافة عدد من المشاريع لمحافظة بابل

اعلن محافظ بابل عدنان الفيحان ان وزارة المالية وخلال لقاء تم بين وزيرة المالية طيف سامي والحكومة المحلية اليوم الاثنين في مقر الوزارة وافقت على اضافة عدد من المشاريع الاستثمارية والتشغيلية وتتعلق بتاهيل الطرق والجسور وبنى تحتية تتعلق ببناء مدارس ومراكز صحية.

وقال فيحان" ان الوزارة وافقت ايضا على اضافة مبالغ خاصة بالعلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات بالنسبة للموظفين في المحافظة وضمن موازنة 2024.

واوضح ان الوزارة وافقت على مناقشة الموازنة التشغيلية لمجلس المحافظة مشيرا الى ان اللقاء حضره رئيس المجلس اسعد المسلماوي وعضو مجلس بابل رياض عداي