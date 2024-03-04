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من سنجار.. السوداني يصدر جملة توجيهات للقوات الأمنية


أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، توجيهات للقوات الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى.

وذكر بيان لمكتبه،، أن "السوداني، ترأس في قضاء سنجار، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ قادة الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية في محافظة نينوى، والقيادات الأمنية المختلفة في قيادتي عمليات نينوى وغرب نينوى، وذلك بحضور نائب قائد العمليات المشتركة".

وجرى، خلال الاجتماع، وفق البيان، "بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الملف الأمني فيها، حيث استمع إلى عرض شامل من قبل القادة الأمنيين، عن طبيعة المهام والواجبات والأهداف المتحققة، ومدى الجهوزية العسكرية في هذا القاطع الإستراتيجي المهم".

وأثنى السوداني، على "الجهود المبذولة والنجاحات الأمنية المهمة التي أنجزتها التشكيلات، وما لمسه من تنسيق عالٍ، والعمل بروح الفريق الواحد، سواء بين التشكيلات والقطعات المنتشرة أو بين الإدارات المحلية وأبناء هذه المدن والمناطق".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، قادة الأجهزة الأمنية "بضرورة الالتزام بالمهنية العالية، والإخلاص للعراق بكل مكوناته وأطيافه، مع التشديد على استكمال الاستعدادات القتالية والفنية والإدارية، بما يتلاءم مع التحدّيات على الأرض وتطوّراتها، كما أكد وجوب الاهتمام الدائم بالمقاتلين ومتابعة أحوال الجرحى والوقوف على احتياجاتهم".

وأشار إلى "الواجب المهمّ الذي يقع على عاتق كل الأجهزة الأمنية، المتمثل بتهيئة البيئة والمناخ الملائمينِ لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية، على وفق توجّهات الدولة بكل عناوينها، وتلبية متطلبات المواطنين واستحقاقاتهم المشروعة بالعيش الكريم وتأمين متطلباتهم".

كما وجه رئيس مجلس الوزراء "بإيلاء الاهتمام المطلوب للمناطق التي شهدت تضحيات كبيرة ومؤلمة وملاحم بطولية من قبل أهلها وكل العراقيين بمختلف عناوينهم، والوقوف مع أبنائها، وتقديم ما يستحقونه من خدمات ومشاريع تلبّي تطلعاتهم إلى واقع أفضل".

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