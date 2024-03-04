الأخبار

نائب عراقي يقاضي المستثمر المصري نجيب ساويرس


صرّح عضو مجلس النواب، مصطفى سند، عن إقامة دعوى قضائية ضد المستثمر المصري نجيب ساويرس والمحال اليه بناء احد المشاريع المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح النائب في بيان له، أقمت دعوى وقدمت طلب إصدار أمر ولائي لدى المحكمة الإتحادية بخصوص إحالة مشروع مجمع سكني (مجمع علي الوردي) من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار إلى المستثمر المصري (نجيب ساويرس) الذي اساء بتغريدة له لِشهداء عمليات الأنبار أثناء القصف الأمريكي، وعرف كذلك ساويرس بميوله للتطبيع من خلال مواقفه المعلنة وتغريداته المتكررة.

وتابع عضو المجلس، كما أُدين ساويرس في المحكمة الاقتصادية المصرية عام 2017 بسبب نصبه أبراج اتصالات على الحدود المصرية بمنطقة (العوجة) موجهة بزاوية 75 درجة نحو الكيان، مما أدى إلى تسرب بيانات واتصالات ورسائل المصريين لصالح الكيان.

وأضاف، كذلك قام عضو مجلس الشعب المصري الراحل (فريد اسماعيل) (بفتح هذا الملف لدى الإدعاء العام المصري) بقضية شهيرة جداً تدعى (تجسس موبينيل). كذلك يواجه دعوى بقضية الجاسوس الأردني بشار ابو زيد وضابط الكياlن أوفير هراري.

ولفت النائب، إلى انه استند في الدعاوى التي رفعها، على مواد دستورية وكذلك على مواد قانون تجريم التطبيع.

ويُذكر أن ساويرس، قد علق على العمليات التي شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف عراقية وسوريا في بداية شباط الماضي، بالقول، ولا حاجة،بقالهم أسبوع بيقولوا هنضرب، في النهاية ضربوا شوية مباني فاضية بعد ما الكل هرب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب عراقي يقاضي المستثمر المصري نجيب ساويرس
إرتفاع عدد المعتقلين المتورطين بالنزاع العشائري في قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار!
العراق والأمم المتحدة يبحثان مواجهة التحديات البيئية والمناخية
عضو في تحالف نبني يعلق على تصاعد الخلافات السُنية.. "انقلب السحر على الساحر"
تشكيل لجنة لاختيار مرشح لشغل منصب مدير عام صحة البصرة
رئيس كتلة الصادقون النيابية : امريكا تمنع التحاق العراق بالاتفاقية الصينية
الشهداء النيابية توضح مصير مقترح قانون حقوق البطاقات الحمراء
الاستخبارات تطيح بمنتحل صفة ضابط بالداخلية في بغداد
الاطار التنسيقي يعقد الثلاثاء المقبل اجتماعا لتحديد جلسة انتخاب رئيس البرلمان
تحديد العاشر من حزيران المقبل موعدًا لانتخابات برلمان كردستان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك