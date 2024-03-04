نائب عراقي يقاضي المستثمر المصري نجيب ساويرس

صرّح عضو مجلس النواب، مصطفى سند، عن إقامة دعوى قضائية ضد المستثمر المصري نجيب ساويرس والمحال اليه بناء احد المشاريع المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح النائب في بيان له، أقمت دعوى وقدمت طلب إصدار أمر ولائي لدى المحكمة الإتحادية بخصوص إحالة مشروع مجمع سكني (مجمع علي الوردي) من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار إلى المستثمر المصري (نجيب ساويرس) الذي اساء بتغريدة له لِشهداء عمليات الأنبار أثناء القصف الأمريكي، وعرف كذلك ساويرس بميوله للتطبيع من خلال مواقفه المعلنة وتغريداته المتكررة.

وتابع عضو المجلس، كما أُدين ساويرس في المحكمة الاقتصادية المصرية عام 2017 بسبب نصبه أبراج اتصالات على الحدود المصرية بمنطقة (العوجة) موجهة بزاوية 75 درجة نحو الكيان، مما أدى إلى تسرب بيانات واتصالات ورسائل المصريين لصالح الكيان.

وأضاف، كذلك قام عضو مجلس الشعب المصري الراحل (فريد اسماعيل) (بفتح هذا الملف لدى الإدعاء العام المصري) بقضية شهيرة جداً تدعى (تجسس موبينيل). كذلك يواجه دعوى بقضية الجاسوس الأردني بشار ابو زيد وضابط الكياlن أوفير هراري.

ولفت النائب، إلى انه استند في الدعاوى التي رفعها، على مواد دستورية وكذلك على مواد قانون تجريم التطبيع.

ويُذكر أن ساويرس، قد علق على العمليات التي شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف عراقية وسوريا في بداية شباط الماضي، بالقول، ولا حاجة،بقالهم أسبوع بيقولوا هنضرب، في النهاية ضربوا شوية مباني فاضية بعد ما الكل هرب.