العراق والأمم المتحدة يبحثان مواجهة التحديات البيئية والمناخية

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين 4 آذار 2024 ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت.

وبيّن السيد الرئيس، خلال اللقاء، حرص العراق على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لدعم جهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار وضمان أمن المواطنين وسلامتهم.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل المشترك مع المنظمات الدولية لمواجهة التحديات في مجال البيئة والمناخ والصحة والتعليم وبما يؤمن العيش الكريم للعراقيين.