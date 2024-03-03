رئيس كتلة الصادقون النيابية : امريكا تمنع التحاق العراق بالاتفاقية الصينية

اكد رئيس كتلة الصادقون النيابية حبيب الحلاوي، اليوم الاحد، ان امريكا تدفع باتجاه منع العراق من الالتحاق بمبادرة الطريق والحزام.

وقال الحلاوي في حديث صحفي ، ان" الولايات المتحدة الأمريكية تدفع باتجاه منع وعرقلة ارتباط العراق بمشروع طريق الحرير الاقتصادي، مضيفا أن ارتباط العراق بالمبادرة الصينية يعد بمثابة فرصة استراتيجية لتفعيل دور العراق ضمن مبادرة الحزام والطريق".

وأشار إلى أن "امريكا تقف حجر عثرة امام تنامي الاقتصاد العراقي وعدم السماح للشركات الصينية للاستثمار في العراق، مؤكدا ان هناك رغبة لدى العراقيين لتوطيد العلاقات الثنائية مع الصين"