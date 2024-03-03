الشهداء النيابية توضح مصير مقترح قانون حقوق البطاقات الحمراء

دعت عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء النيابية ضحى ال قصير ، اليوم الاحد ، رئاسة مجلس النواب إلى ادارج مقترح قانون انصاف حاملي البطاقات الحمراء ، مشيرة إلى أن لجنتها إكملت عداد التقرير الخاص بمقترح القانون وبانتظار عرضه على جدول الأعمال .

وقالت القصير لـ /المعلومة/ ، ان" لجنة الشهداء والضحايا والسجناء تبنت مقترح قانون من شأنه انصاف حاملي البطاقات الحمراء، مبينة ، ان "مقترح القانون من شانه الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المجحفة بحقهم".

وأضافت أن" النواب وبانتظار ادراج مقترح القانون على جدول أعمال مجلس النواب لغرض التصويت عليه ، اذ أن هذا القانون يتضمن ضمانات كبيرة لشريحة اصحاب البطاقات الحمراء "،