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الاستخبارات تطيح بمنتحل صفة ضابط بالداخلية في بغداد


أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في محافظة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن “مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بغداد الرصافة، استخبرت عن معلومات تتعلق بقيام متهم يدعي أنه يعمل بصفة ضابط في وزارة الداخلية ويقوم بإيهام المواطنين بالتعيين وإصدار إجازات حمل السلاح مقابل مبالغ مالية”.

وأضاف البيان، انه “تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات عن المشتبه به، مبينا انه بعد استحصال الموافقات القضائية واستكمال جميع الإجراءات الأصولية، تمكنت المفارز بكمين محكم من القاء القبض عليه”.

وتابع ان “المتهم اعترف بقيامه بانتحال صفة ضابط في وزارة الداخلية، حيث تم تدوين أقواله واحالته الى الجهات المعنية استعداداً لمثوله امام القضاء لينال جزاءه العادل”

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الاستخبارات تطيح بمنتحل صفة ضابط بالداخلية في بغداد
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