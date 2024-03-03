الخنجر يطعن الحلبوسي في خاصرته ويعلن الانشقاق الكبير

اكد الأمين العام للحراك الشعبي للإصلاح في الأنبار ضاري الدليمي، انشقاق سبعة نواب من حزب تقدم برئاسية محمد الحلبوسي والانضمام الى التحالف السني الجديد.

وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة /، ان "رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر قرر تشكيل تحالف ثلاثي مع العزم وحسم لتأسيس لوبي نيابي سني والاستحواذ على منصب رئاسة البرلمان".

وأضاف ان "حراك الخنجر الأخير تسبب في انشقاق سبعة نواب من حزب تقدم والانخراط في المشروع السياسي الجديد".

وأوضح ان "الخلافات السياسية ستكون كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب الصراع على منصب رئاسة البرلمان فضلا عن تشكيل مجالس المحافظات وتوزيع الدرجات الخاصة".

وكان القيادي في تحالف الانبار المتحد، عبد الوهاب البيلاوي، قد وصف تصاعد الخلافات بين قوى المكون السُني بـ "الفترة الصبيانية"، فيما اكد ان الحكومة السابقة كانت داعمة لهذه الشخصيات التي تتصارع على منصب رئيس مجلس النواب الان