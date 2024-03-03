انقسام كبير بين السياسيين السنة . تقدم تنتقد بقية الكتل السنية حول اعلانها الاخير

أعلن حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، مساء امس السبت، عن رفضه للبيان المشترك الذي صدر اليوم بشأن منصب رئيس البرلمان.

وأعرب الحزب عن استغرابه للبيان الصادر من "احزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم اغلبية المكون السني"، معتبراً انهم لا يملكون أغلبية.

ودعا الحزب شركاء الوطن الى "عدم التعامل مع هذه الاكاذيب التي لا حقيقة لها"، كما دعا الى "وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية"، وفق البيان.

وكشف بيان لتحالفات العزم والسيادة والحسم، مساء اليوم السبت، عن اتفاق نهائي يخص منصب رئيس مجلس النواب.

ويهدف الاتفاق بحسب بيان مشترك، الى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة اكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وادراجها كفقرة اولى في اول جلسة انعقاد للمجلس.