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سرايا القدس تدعو الدول الاسلامية لتحويل شهر رمضان إلى "شهر الرعب للكيان الصهيوني"، أسوة بـ"أحرار العراق ولبنان واليمن".


دعا الناطق باسم سرايا القدس / الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين "أبو حمزة"، الدول العربية والإسلامية إلى حمل السلاح وتحويل شهر رمضان إلى "شهر الرعب للكيان الصهيوني"، أسوة بـ"أحرار العراق ولبنان واليمن".

وقال أبو حمزة في كلمة مرئية، إن "ختام معركة طوفان الأقصى لن يكون إلا قهرًا للعدوّ واندحاره عن غزّة تمهيدًا لاندحاره عن كلّ فلسطين"، مضيفا: "إننا لن نوقف مقاومتنا حتّى اندحار الاحتلال عن غزّة وعن كلّ فلسطين؛ متوجهًا للشعب الفلسطيني بالقول، "إن المقاومة تتقاسم معكم كافة الظروف التي تعيشونها، وسنكشف لاحقًا عن كواليس هذه المعركة".

واضاف: لا حجة لأحد أن يتخلّف عن هذه المعركة التي نخوضها نيابة عن أمة الإسلام، لا سيما أولئك الذين يمتلكون الجيوش والطائرات والمدافع؛ متسائلا بالقول، "أما آن لكم أن تحرّكوا مدافعكم أسوة بالأحرار في اليمن ولبنان والعراق، أما آن لكم أن تخلعوا ثوب العبودية والذل لأميركا الشيطان الأكبر، وتسيروا في مسير الشرفاء؟".

كما توجه للشعوب العربية والإسلامية، قائلا : كما تتوجهون إلى الله بفريضتي الصلاة والصيام، توجهوا إلى فلسطين بالسلاح وفريضة الجهاد؛ داعيا "الأمة "العربية والإسلامية إلى أن يكون اليوم الأول من شهر رمضان يومًا عالميًا لنصرة غزة، وليكن شهر رمضان الفضيل شهر الرعب والقلق على الكيان الصهيوني".

وشدد الناطق باسم سرايا القدس على، "أننا نواصل التصدي والدفاع عن تراب فلسطين في الضفّة الغربية وكافة محاور القتال في قطاع غزّة بكافة تشكيلاتنا العسكرية على قاعدة القيادة والسيطرة التي لازالت قائمة لم تتأثر؛ واضاف : إننا نواصل ثباتنا وإقدامنا أمام آلة القتل الإسرائيلية؛ مخاطبا الكيان الصهيوني بالقول : ليعلم إننا مع لبنان واليمن والعراق جبهة واحدة سلمًا وحربًا شركاء في المصير والقرار..ونعلن استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن.

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