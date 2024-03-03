إنطلاق عملية وعد الحق الثانية في قواطع الجزيرة والانبار وكربلاء،

صرّحت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، عن إنطلاق الصفحة الأولى من عملية وعد الحق الثانية، في قواطع الجزيرة والانبار وكربلاء، بمشاركة عدة صنوف امنية، بعد ورود معلومات استخبارية عن مفارز إرهابية.

وذكرت الخلية في بياها، انه بعد التوكل على الله وبهمة الغيارى وعلى ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم الأحد عملية وعد الحق الثانية بصفحتها الأولى، ضمن قواطع قيادات عمليات الجزيرة والأنبار وكربلاء.

وأوضحت بأنه قد إشتركت في هذه المرحلة التي يشرف عليها نائب قائد العمليات المشتركة يرافقه قائد القوات البرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وضباط الركن، قوات من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الصنوف الخدمية والساندة.

وبيّنت بأن هذه العملية تأتي بناءً على معلومات استخبارية للضغط على المفارز الإرهابية وتطهير الصحراء من مخلفاتهم، وصولاً إلى الحدود الدولية بالتعاون والتنسيق مع قوات الحدود.

وأضافت بأن قطعاتنا الأمنية البطلة قد حددت أهدافها في هذه المرحلة ووضعت الخطط المرسومة لتنفيذها لدحر ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم الخاوية.