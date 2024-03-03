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إحصائية تصدير النفط الخام لشهر شباط الماضي


صرّحت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن إحصائيتها النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي، مؤكدة ان مجموع الصادرات بلغت بنحو 99 مليون برميل.

وأوضحت الوزارة في بيانها، إن الاحصائيات وطبقاً لشركة تسويق النفط العراقية (سومـو) حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(592) الف و(311) برميل ( تسعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون الفا وثلاثمائة واحدى عشر برميلا).

وتابعت، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(183) الف و(554) برميل، فيما كانت الصادرات الى الاردن (433) الف و (126) برميل، اما الصادرات الى القيارة فبلغت (975) الف و(631) برميل .

كذلك بيّنت، أن معدل صادرات النفط الخام النهائية لشهر شباط الماضي بلغ (3) مليون و(434) الف (218) برميل / يوم، حيث كان معدل التصدير من البصرة (3) مليون و (385) الف و (640) (برميل / يوم) ، ومن الاردن بلغ (14) الف و (935) (برميل / يوم )، أما القيارة فكان معدل التصدير (33) الف و (642) ( برميل / يوم) .

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