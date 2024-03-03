الشيخ همام حمودي والسوداني يبحثان تطورات الساحة السياسية وقضايا وطنية حيوية

شدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة حسم ملف مجالس المحافظات وحكوماتها المحلية، والحفاظ على انسجام الاطار التنسيقي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي في بيان له، إن الشيخ همام حمودي، إستقبل مساء السبت بمكتبه الخاص محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، وبحثا تطورات الساحة السياسية وقضايا وطنية حيوية.

وأكد الطرفان ضرورة حسم ملف المحافظات ومجالسها المحلية من أجل الشروع ببرنامج اعمار وخدمات تكاملي مع الحكومة الاتحادية للنهوض بواقعها، وتنمية الفرص الاستثمارية فيها بما يعزز نشاطها الاقتصادي، وبحثا واقع العمل البرلماني وضرورة تفعيله وحسم موضوع انتخاب رئيس البرلمان.

كذلك شدد الطرفان على أهمية الحفاظ على حالة الانسجام داخل الاطار التنسيقي ووحدته بما يعزز الاستقرار ويسهم بانجاح البرنامج الحكومي، فضلا عن أهمية ذلك بمواجهة التحديات في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.