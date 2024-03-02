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الداخلية تعلن تسجيل "36" مليون مواطن على البطاقة الوطنية


أعلنت وزارة الداخلية ،اليوم السبت، تسجيل 36 مليون مواطن على البطاقة الوطنية لغاية الاول من الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان مقتضب، إن: "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية تعلن تسجيل 36 مليون مواطن على البطاقة الوطنية لغاية الاول من آذار الحالي".

و في وقت سابق، قررت وزارة الداخلية، تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية لغاية 1-4 - 2024 "بهدف فسح مجال أكبر امام المواطنين"، مؤكدة ، "إستمرار عمل دوائر البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتخفيف العبء عنهم".

 

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