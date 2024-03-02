السوداني: سنعمل على إطلاق مبادرة مجانية لشمول 2000 تلميذ بالبرامج الإبداعية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم السبت، إن مبادرة ابتعاث 5 آلاف طالب هي عنوان وترجمة حقيقية لتطوير التعليم، كاشفا عن إطلاق مبادرة مجانية تتضمن شمول 2000 تلميذ.

و قال مكتب السوداني، في بيان، إن:"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى، اليوم السبت، المسابقة الوطنية الرابعة للحساب الذهني التي أقامها مركز تنمية الإبداع في بغداد، وحضر جانباً من المسابقات المقامة".

و حيّا السوداني، بحسب البيان، "الجهود المخلصة التي رعت آلاف المبدعين الصغار بإمكانيات ذاتية لواحدة من مؤسسات منظمات المجتمع المدني، ما يحتم على الحكومة احتضان هذه المنظمات، وتقديم كل أسباب الدعم والمساعدة لها"،

مؤكداً أن "أبناء العراق، داخل البلد وخارجه، هم من القادة المبدعين الذين يديرون مؤسسات في مختلف التخصصات، وكانوا جزءاً مهماً من عملية التطور والبناء التي حصلت في الكثير من البلدان".

و بين السوداني أن "الحكومة تضع قطاع التربية والتعليم في مقدمة أولوياتها، وما مبادرة ابتعاث 5 آلاف طالب لجامعات وكليات عالمية معروفة وتخصصات نوعية إلّا عنوان وترجمة حقيقية لهذا التوجه"،

مشيراً إلى "الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي ستمتدّ لعام 2031، وهي واحدة من الخطوات المهمة التي يُعوَّل عليها في النهوض بجودة التعليم وكفاءته".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن" إطلاق مبادرة مجانية تتضمن شمول 2000 تلميذ، من الأيتام وأبناء الشهداء والعوائل المتعففة في المدارس الحكومية، في البرامج الإبداعية واكتشاف المواهب العلمية"، مشدداً على "استمرار الدعم لهذا المركز ولكل المؤسسات التي تعمل ضمن هذا الاتجاه".