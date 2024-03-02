الامن والدفاع تتحدث عن امكانية تصنيع العراق للاسلحة

اكد عضو لجنة الامن النيابية النائب علي نعمة، السبت، وجود امكانية ان يصنع العراق بعض الاسلحة والذخائر بنفسه دون الحاجة الى استيرادها.

وقال نعمة لـ/المعلومة/، ان "هناك اهتماما بصنع العراق جزء من الذخائر والاسلحة محليا".

واضاف، ان "لجنة الامن والدفاع اقترحت تضمين بند في اي صفقة يبرمها العراق، مع اي دولة تتضمن نقل التكنلوجيا من هذه الدولة الى العراق لخلق شراكة تضمن اكتساب الفنيين العراقيين الخبرة في تصنيعها".

واشار الى ان" العراق يملك قاعدة تصنيعية جيدة بدات بخطوات مهمة رغم الظروف الصعبة ونجحت في صنع اسلحة وذخائر وهي في تطور مستمر".

ويملك العراق حاليا مؤسسة التصنيع الحربي وهي تنتج انواع عدة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وصولا الى بعض انواع المركبات