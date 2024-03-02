افتتح وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، السبت، اربع صالات عمليات جديدة في مستشفى بلد العام بمحافظة صلاح الدين.

وقال بيان للوزارة ان "الافتتاح بحضور عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب مقدام الجميلي والنائب محمد البلداوي ووفد وزاري رفيع المستوى ومدير عام صحة صلاح الدين الدكتور خالد برهان .

ونقل البيان عن الوزير، قوله، ان "صالات العمليات مجهزة بأربع عربات تخدير ذات منشأ الماني واجهزة انعاش رئوي وجهاز كشف الأوردة وزودت بأحدث آلات العمليات الجراحية والمستلزمات الطبية".

واضاف ان "الافتتاح تضمن ردهة للإفاقة الى جانب صالات العمليات ، مزودة بأجهزة انعاش رئوي حديثة فضلا عن جهاز اشعة متنقل للعمليات"./