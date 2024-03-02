النائب ثائر الجبوري : لجان اخراج القوات الامريكية لن تحقق الاهداف

رأى عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم السبت، ان تشكيل اللجان المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية لن يحقق جميع الأهداف، فيما اكد ان الضغط من خلال الاجتماعات الدولية على اخراج القوات الامريكية مهم في هذه المرحلة.

وقال الجبوري في حديث ل / المعلومة /، إن "تأييد بعض القوى الداخلية لتواجد القوات القتالية الامريكية داخل العرق أضعف موقف القوى السياسية الاخرى تجاه طرد الاحتلال"، مشيرا الى ان "واشنطن تعمل على اضعاف قدرات العراق القتالية من اجل اظهار الحماية الواهية للبلد".

وتابع، ان "ذريعة التدريب والاستشارة غير واقعية بالمقارنة مع التواجد العسكري الكبير داخل الأراضي العراقية"، لافتا الى ان "سيناريو التفاوض والضغط الدولي على اخراج قوات واشنطن من البلد يحتاج الى جهود اضخم واعمق".

واتم الجبوري حديثه: ان "التبجح بالدبلوماسية مع الولايات المتحدة الامريكية هي نقاط تسويف تتركز عليها من اجل استمرار بقائها في القواعد العسكرية"، مردفاً ان "الضغط من خلال الاجتماعات الدولية على اخراج القوات الامريكية مهم في هذه المرحلة".

وشارك العراق في اجتماع انطاليا الدبلوماسي في تركيا بحضور 100 دولة، حيث تم مناقشة ملف الإخراج التام للقوات الامريكية من الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة، بالنظر الى انتفاء الحاجة، وانهاء الخروقات التي تمضي بها واشنطن ايضا.