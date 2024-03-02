وزير النفط يبحث مع نظيره الايراني في الجزائر استثمار الحقول المشتركة

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني وزير النفط الايراني جواد اوجي ، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر .
وذكرت وزارة النفط في بيان ، انه :" جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز ومشاريع البنى التحتية والاستثمار المشترك للحقول النفطية المشتركة بين البلدين".
واضاف البيان " جاء اللقاء على هامش حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط اعمال القمة السابعة لمصدرة للغاز في الجزائر".
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