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رئيس الجمهورية : العراق اطلق عدداً من المشاريع في مجال تطوير الغاز


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، أن العراق اطلق عدداً من المشاريع في مجال تطوير الغاز.

وقال رشيد خلال كلمته في مؤتمر القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز – الجزائر أنه "أصبح جلياً أن العالم يحتاج إلى استقرار قطاع الطاقة والثقة بهذا الاستقرار مثلما يحتاج للطاقة نفسها".

وأضاف أنه "لا تزال الجهود العالمية منصبة في تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وبين تقليل الانبعاثات ونقص الطاقة لا يقل ضررا عن آثار الاحتباس على بني البشر فهناك ما يقرب من مليار إنسان في العالم يفتقرون للوصول إلى مصادر الطاقة".

وتابع أنه "وعلى الرغم من كل التحديات فقد ضاعفت وزارة النفط في العراق إنتاجها الى (4.7) مليون برميل من النفط خلال العشر سنوات الماضية ليحتل العراق وحده مساهمته بخمس الزيادة العالمية المتحققة في الإنتاج".

وذكر رشيد: انه تم اطلاق المشاريع المكملة للجولة الخامسة ومشاريع الجولة السادسة، وهي في اغلبها حقول غازية واعدة وصادق مجلس الوزراء على توصيات إنشاء منصة الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير وهي الأولى من نوعها في البلد من أجل تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها".

وأكد: "نحن نتقدم أيضا بخطوات مدروسة لاستغلال الغاز وقبل نهاية العام 2023 تم تشغيل مشروع للغاز وفي هذا العام تقوم الوزارة حاليا بجهود كبيرة للانطلاق بأكثر من مشروع للغاز في مناطق متعددة من العراق"

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