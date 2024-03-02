نائب رئيس البرلمان يستقبل مستشار رئيس الوزراء نائب الأمين العام لتيار الرافدين

إستقبل نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، مستشار رئيس الوزراء نائب الأمين العام لتيار الفراتين بشار الساعدي.
وذكر مكتب نائب رئيس البرلمان في بيان:" انه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة، وعمل مجلس النواب في هذه الدورة الإنتخابية الخامسة وأداء مهامها الدستورية ومسؤولياتها الرقابية والتشريعية".
وأكدا الجانبان ضرورة دعم الجهود والمساعي الرامية لتعزيز الأمن والإستقرار في البلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين./
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