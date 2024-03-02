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احباط عمليات تهريب ما يقارب 40 طناً من الأدوية في ديالى


أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، احباط عمليات تهريب ما يقارب (40) طناً من الأدوية في محافظة ديالى.

وذكر الجهاز في بيان انه "تلقى بلاغاً يؤكد وجود مجموعة من عجلات الحمل محملة بالأدوية المهربة قادمة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد"، مبينا انه "على الفور وبعد استحصال الموافقات القضائية باشرت قوة من جهازنا في محافظة ديالى بنصب كمين في إحدى سيطرات الدخول إلى المحافظة أفضى إلى ضبط عجلتي حمل نوع تريلة تحملان أدوية غير مسجلة وغير مفحوصة".

وأضاف البيان "كما ألقت مفارزنا القبض على (٣) متهمين متورطين بالتهريب"، لافتا الى انه "أثناء التحقيق الأولي مع المتهمين اعترفوا بقدوم عجلات أخرى بنفس المسار، وعلى اثر تلك المعلومات تحركت القوة لنصب كمين آخر أطاح بعجلتين مع سائقيهما".

واكد انه "تم ضبط ما يُقارب (40) طناً من الأدوية المهربة، جرى مصادرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم جميع المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".

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احباط عمليات تهريب ما يقارب 40 طناً من الأدوية في ديالى
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