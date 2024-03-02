محافظ كربلاء يبحث مع السفير القطري سبل الاستثمار في عدد من القطاعات

استقبل محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي السفير القطري لدى العراق سلطان بن مبارك الكبيسي.

وقال المحافظ ان الزيارة لها اهمية كبيرة بفتح أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي ومجال الاستثمار ومختلف الجوانب الأخرى مابين الجانب القطري ومحافظة كربلاء المقدسة عبر الحكومة الاتحادية>

اوضاف ان كربلاء المقدسة لها اهمية كبيرة وتكتسب اهميتها من مرقدي الامام الحسين واخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام وبذلك انها مدينة عالمية نظرا لما تستقبله لأكثر من 80 مليون زائر سنويا ومن مختلف دول العالم وبذلك هذه العوامل تشكل نجاحا حقيقيا لاي مشروع استثماري او اقتصادي وفي اي مجال اخر.

مؤكدا على استعداد الحكومة المحلية في المحافظة بدعم وتوفير الحماية لكل من يرغب للعمل والاستثمار في كربلاء المقدسة.