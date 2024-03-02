خلية الاعلام الامني : طائرات F-16 تستهدف تجمعاً إرهابياً في وادي الشاي بكركوك

إستهدفت طائرات F-16 تجمعاً إرهابياً في وادي الشاي بكركوك .

وقالت خلية الاعلام الامني بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دكت طائرات F_16 وكراً للإرهابيين كانت بداخله عناصر من عصابات داعش، في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك.

واضافت تم تدمير الوكر بالكامل، وقتل المجموعة الإرهابية بداخله وتدمير الاسلحة والاعتدة والمواد التي فيه .

وتابعت بقطعاتنا الأمنية المختلفة والجهد الاستخباري الدقيق والناضج سنلاحق ماتبقى من مفارز داعش الخائبة المهزومة