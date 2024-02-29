السوداني: الحكومة تريد طيّ ملف المشاريع المتلكئة تماماً

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس (29 شباط 2024) "أن الحكومة تريد طيّ ملف المشاريع المتلكئة تماماً".

وذكر بيان لمكتبه ان السوداني "استقبل، مساء اليوم، محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، ورئيس مجلس المحافظة عبد الباقي العمري، بالإضافة إلى أعضاء المجلس وبارك لهم نيلهم ثقة المواطنين بعد توقف استمر 10 سنوات،" مشدداً على أن "أبناء محافظاتنا يتطلعون إلى واقع أفضل لمحافظاتهم".

وأكد السوداني، أن "المسؤولية في ذي قار تختلف عن باقي المحافظات، حيث شهدت تظاهرات مطلبية واسعة،" مبيناً أن "الأمن والاستقرار والخدمات والعدالة وفرص العمل حقوق لا جدل فيها".

وأشار الى، أن "ذي قار تشكل قصة نجاح جاهزة لمن يستثمرها، وهي سائرة على الطريق الصحيح".

وشدد السوداني، أنّ "المسؤولية تضامنية بين أعضاء مجلس المحافظة والمحافظ في متابعة المشاريع، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد،" مؤكداً أن "المواطن سيراقب الأداء وهو ينتظر الفرصة الأفضل والخدمة الأحسن".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الحكومة تريد طيّ ملف المشاريع المتلكئة تماماً، وعلى المحافظ خفض عدد المشاريع المتلكئة، مؤكداً أن هناك مشاريع كبيرة ستُمول من خارج موازنة المحافظة، إذ ستتولاها الحكومة الاتحادية، مثل مشروع خدمات سوق الشيوخ المتكامل، الذي تزيد تكلفته عن 400 مليار دينار،" منوهاً بأن "مشروعي مطار الناصرية وتطوير مدينة أور، من المشاريع التي ستنقل المحافظة إلى واقع جديد".