بعد مجزرة اليوم... العراق يطالب بحماية الشعب الفلسطيني

طالبت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني، معتبرة أنه يعاني من أزمة إنسانية خطيرة.

وقالت الوزارة في بيان، "تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها للمجزرة التي ارتكبتها سلطة الاحتلال، اليوم الخميس، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين".

وأضافت أنها "تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي باستخدام كافة الوسائل الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمة إنسانية خطيرة".

ولفتت الوزارة في بيانها الى ان "لجوء سلطة الاحتلال إلى سياسة الإبادة الجماعية وإصرارها على مواصلة عمليات القتل والتهجير مؤشر على تجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مما يتطلب وقفة جادة لحماية الشعب الفلسطيني".

وشهدت غزة، اليوم الخميس، مجزرة جديدة إذ استشهد فيها أكثر من 104 فلسطينيين وأصيب أكثر من 700 آخرين بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين ينتظرون الحصول على مساعدات.