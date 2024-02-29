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وزير الداخلية يكرم عددا من الضباط والمنتسبين والموظفين لأدائهم المهام والواجبات المناطة بهم بشكل متميز


 كرم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم مجموعة من الضباط، والمنتسبين، والموظفين من وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ضمن قيادتي شرطة محافظة بغداد الرصافة والكرخ، ومديرية المرور العامة، ودائرة العلاقات والإعلام.

وذكرت الوزارة في بيان:" ان التكريم يأتي بعد الأداء المتميز لهذه المجموعة التي بذلت جهودا في تنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليهم في مختلف المفاصل والتشكيلات المكرمة".

وأوصى الوزير في كلمة له أمام المكرمين بمحاربة الفساد والفاسدين، والتفاني بأداء العمل الأمني الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاستقرار الأمني، ويعزز نواحي الاستثمار والإعمار .

وأكد أن الواجب يحتم تنفيذ القانون، وحفظ النظام، مشدداً على التعامل الإنساني مع المواطنين، موجهاً القادة والضباط الاهتمام بالشرطة الجدد(العقود)، فضلاً عن العمل على زيادة ثقة المواطن برجل الأمن.

كما أكد الوزير أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع وتستقبل أية مناشدة خاصة الحالات الإنسانية.

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