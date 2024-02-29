المندلاوي يؤكد حرص البرلمان على دعم الشريحة التعليمية المعطاءة

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، حرص البرلمان على دعم الشريحة التعليمية المعطاءة.

وقال المندلاوي في بيان:" يُطيب لنا ونحن نحتفي بعيد المُعلم، ان نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات، وان نعرب عن عميق الشكر والعرفان، للكوادر التربوية والتعليمية، وما يبذلونه من جهود عظيمة واستثنائية في بناء الانسان، والانتصار على الجهل، وإعداد جيل متمسك بمبادئه، ومُحب لوطنه، وحريص على صناعة غده المشرق بنور العِلم والمعرفة".

وأضاف:" اننا في مجلس النواب حريصون اشد الحرص على دعم هذه الشريحة المعطاءة، عبر تشريع القوانين التي تخدم اهداف المسيرة التربوية والتعليمية".

وطالب المندلاوي؛ الحكومة بتمكين الهيئات التعليمية والتدريسية من أداء مهامها، من خلال توفير احتياجاتها وتلبية تطلعاتها، فضلاً عن تنفيذ مشاريع اضافية لبناء المزيد من المدارس في عموم البلاد وذلك للحاجة المتزايدة لها.