الفتح يصف تصريحات الديمقراطي ضد المحكمة الاتحادية بـ "الازدواجية"

انتقد عضو تحالف الفتح، خالد السراي، اليوم الخميس، تصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي خرجت ضد المحكمة الاتحادية العليا، فيما اكد ان جميع القرارات التي صدرت في الفترة السابقة مستندة الى القانون والدستور.

وقال السراي في حديث ل / المعلومة /، إن "جميع القوى السياسية الكردية والسُنية ايدت المحكمة الاتحادية حين ردت دعوى الاطار التنسيقي بشان حدوث التزوير في انتخابات 2021"، مشيرا الى ان "هذه الكتل نفسها تتهجم اليوم على المحكمة الاتحادية في القرارات التي لا تنسجم مع تطلعاتها".

وتابع، ان "القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة لجميع الأطراف بغض النظر عن مدى مقبوليتهم لها"، لافتا الى ان "جميع القوى السياسية مطالبة بتطبيق المواد الدستورية والاحتكام الى القانون".

واستطرد عضو تحالف الفتح: ان "ادعاءات انحياز المحكمة الاتحادية بالقرارات لبعض الجهات ضد اخرى هي ضرب من الخيال ولا صحة له"، مضيفا ان "تصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي خرجت ضد المحكمة الاتحادية العليا تعود الى الازدواجية التي يتعامل بها".

وكان عضو مجلس النواب، محمد البلداوي، قد طالب في حديث ل / المعلومة /، "المحكمة الاتحادية العليا بالرد على تصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما اكد ان الاتحادية منعت انهيار العملية السياسية