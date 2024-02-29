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يحيى رسول يكشف عن مخرجات اجتماعات لجان "انهاء تواجد التحالف الدولي في العراق"


 

 

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، تطورات اجتماعات لجان انهاء مهام التحالف الدولي في العراق.

وقال رسول في بيان ان اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهام التحالف الدولي عقدت اجتماعاتها في بغداد، مع نظيراتها من التحالف الدولي، لمناقشة المواضيع المعدة على جداول أعمالها لتقييم خطر الإرهاب ومواقف البيئة العملياتية والخيارات الآنية والمستقبلية لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.

وأضاف ان "اللجان رفعت محاضر اجتماعاتها ليتسنى إكمال متطلبات خطّة إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء، كما أكدت اللجان الفرعية استمرار عقد اجتماعاتها الدورية لإنجاز أعمالها".

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