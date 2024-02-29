القبض على ضابط ومنتسب قاما بتهريب المدان "احمد شايع"

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على ضابط ومنتسب قاما بتهريب المدعو المدان (احمد شايع) من أحد المواقف في محافظة البصرة.

الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان استخبارات ومكافحة إرهاب البصرة بالاشتراك مع القوة البحرية، القت القبض على ضابط ومنتسب قاما بتهريب المدعو المدان (احمد شايع) من أحد المواقف في محافظة البصرة".

وأضاف ان "عملية إلقاء القبض عليهما جرت في (لنج) داخل المياه الإقليمية العراقية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".