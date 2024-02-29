تساؤلات برلمانية الى وزير الخارجية بخصوص "مقداد أيوب السعدي" (وثيقة)

وجه النائب مثنى أمين نادر، تساؤلات برلمانية الى وزير الخارجية فؤاد حسين بخصوص تكليف "مقداد أيوب السعدي" بمنصب القائم بالأعمال المؤقت في سفارة جمهورية العراق في وارشو.

وبحسب وثيقة صادر من مكتب النائب، فقد وجه نادر الى فؤاد حسين السؤال الاتي: اسباب ومبررات تكليف (مقداد ايوب السعدي) بمنصب القائم بالأعمال المؤقت في سفارة جمهورية العراق في وارشو بالرغم من وجود مجموعة مخالفات بذلك منها:

1-ان الموماً اليه لا يملك الخبرة في مجال العمل السياسي حيث لم يدخل اي دورة دبلوماسية في معهد الخدمة الخارجية، حيث حصل على درجة المستشار من خلال استخدام المادة (٥/ ثانياً) من قانون وزارة الخارجية وهذا مخالف للقانون حيث ان هذه الدرجة تطلب على الأقل خدمة ٢٠ سنة، كما ليس لديه خدمة في وزارة الخارجية كون الموماً اليه نقل في عام (۲۰۱۷) بعنوان مشاور قانوني (الدرجة السادسة).

2. في الاضبارة الشخصية للموما اليه (سحب يد وتنزيل درجة والاحالة الى المحاكم المختصة) وحسب كتاب الدائرة الإدارية المرقم (۲۱۱۹) في (۲۰۲۰/۲/۲۳) بسبب ارتكاب جريمة تهديد لوزير الخارجية الاسبق وخروقات قانونية وتزوير في وثائق رسمية.