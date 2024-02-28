الأنواء الجوية : حالة الطقس في البلاد الأيام القادمة، صحو مع بعض الغيوم وأمطار شمالية

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تعرض البلاد لأمطار شمالية، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بعموم مناطق البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد، لافتة الى ان طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد.

وتنبأت بأن طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد، مبيّنة بأن طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مع زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد.