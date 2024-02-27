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سباق سياسي سني للظفر برئاسة البرلمان


كشفت النائب  عالية نصيف، الثلاثاء، عن طرح ثلاثة أسماء جديدة مرشحة لرئاسة البرلمان.

وقالت نصيف لـ / المعلومة / ، انه " طوال مدة النظر  في حسم الدعوى بشان دستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان من عدمها المقدمة للمحكمة الاتحادي جرت العديد من اللقاءات والحوارات بين القوى السياسية " . 

وأضافت ان " الحوارات واللقاءات المكوكية بين القوى السياسية اسفرت عن وجود تيارين داخل الاطار التنسيقي الأول يرغب بدعم اسناد المنصب لتحالف السيادة كونه وقف مع الاطار بكل المراحل واخر يرى ان المنصب للكتلة السنية الأكثر عددا حسب الاتفاق السياسي " . 

فيما كشفت نصيف بان " ثلاثة أسماء جديدة طرحتها كتلة تقدم للاطار التنسيقي في حال الغت المحكمة الاتحادية جلسة الانتخاب الماضية وهم النواب احمد مظهر وعبد الكريم عبطان وزياد الجنابي"

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