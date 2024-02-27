صدور امر استقدام بحق قياديين في تقدم بتهم الفساد

كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، الثلاثاء ، عن صدور امر استقدام بحق قياديين اثنين من حزب تقدم الذي يتزعمه الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي لتورطهما بملفات فساد اثناء توليه المناصب القيادية .

وقال المصدر في تصريح ل / المعلومة/ ان "هيئة النزاهة اصدرت امرا باستقدام القيادي في حزب تقدم ابراهيم العوسج قائممقام قضاء الرمادي والقيادي في حزب تقدم قحان علاوي مدير مكتب محافظ الانبار الاسبق علي فرحان الدليمي على خلفية تورطهما بملفات فساد في الية ادارة مشاريع الاعمار والاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة بطريقة غير قانونية ".

وأضاف ان "عددا من المعتقلين من مدراء الدوائر الحكومية وموظفين ممن اعتقلوا سابقا اعترفوا على شخصيات اخرى متورطين بملفات فساد ورشى وابتزاز مالي وتزوير سيتم ملاحقتهم واحالتهم الى القضاء ، مبينا ان" معلومات تشير الى هروب عدد من قيادات حزب تقدم باتجاه المحافظات الشمالية قبيل تنفيذ اوامر اعتقال بحقهم ".

واكد ان "الانباء التي تحدثت عن اطلاق سراح عدد من المتورطين بملفات فساد من قبل لجان النزاهة عارية عن الصحة "."