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رواتب الدولة العراقية ترتفع بمقدار 7 ترليون دينار!


تفاقمت قائمة رواتب الدولة العراقية خلال السنوات الخمس الماضية بمقدار 7 ترليون دينار اضافية لتصل الى 47 ترليون دينار عراقي بعد ان كانت في عام 2019 بقيمة 40 ترليون دينار عراقي فقط، وفق إحصائية اقتصادية جديدة.

وبحسب الإحصائية التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، فان وزارة الداخلية والدفاع ومجلس الوزراء والهيئات المرتبطة معها احتلت ما نسبته 50% من مجمل الرواتب ليبلغ مجمل رواتب الجهات الثلاث 25 ترليون دينار مرتفعة عن 2019 بمقدار 6 ترليون دينار حيث كانت قيمتها في حينه 19 ترليون دينار عراقي فقط.

وكانت أكثر الوزارات ارتفاعا بقيمة الرواتب هي وزارة التربية التي ارتفعت رواتبها لتصل الى 10 ترليون دينار عراقي ثم وزارة الصحة والبيئة التي ارتفعت رواتبها لتبلغ 5.3 ترليون دينار عراقي في 2023، وفق الإحصائية التي كشفت ارتفاع رواتب مجلس النواب بمقدار 16% ليبلغ مجمل رواتب مجلس النواب 474 مليار دينار عراقي بعد ان كان في 2019 بحدود 408 مليار دينار عراقي.

وطبقًا للإحصائية، قفزت رواتب رئاسة الجمهورية من 34 مليار دينار عراقي في 2019 لتبلغ 43 مليار دينار عراقي في 2023، اما الوزارات بالمقابل شهدت وزارة الخارجية ووزارة النقل ووزارة الاتصالات ووزارة النفط، إنخفاضاً في رواتبها، وكذلك رواتب المحافظات انخفضت بدورها نتيجة تحول ارتباط بعض الجهات التي كانت مرتبطة بإدارة المحافظات الى الوزارات في الحكومة المركزية، مع ان جدول الرواتب الموجود في الجدول أعلاه لا تتضمن الدوائر ذات التمويل الذاتي والمرتبطة ببعض الوزارات.

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