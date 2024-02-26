خفض رسوم إستيراد اللحوم الحمراء بنسبة 50%

وافق المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، على توصية وزارة الزراعة بتخفيض الرسوم الجمركية لاستيراد اللحوم الحمراء بنسبة 50%.

وذكرت الوزارة في بيان لها، إن المجلس الوزاري للاقتصاد وافق في جلسته المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق 26 / 2 / 2024 على طلب وزارة الزراعة الذي قدمه الوزير عباس جبر المالكي موصياً الى مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الكمركية على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح والتربية (المواشي والاغنام) بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة.

وأوضحت الوزارة بأنها إتخذت عدّة حلول لمعالجة إرتفاع اسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية ومنها فضلا عن خفض رسوم إستيراد اللحوم الحمراء، أيضاً تشجيع الإستثمار في الثروة الحيوانية وتسهيل نقل المواشي بين المحافظات وتسهيل إجراءات الإستيراد.

ومن الجدير بالذكر أن الأسواق العراقية قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، إرتفاعاً بأسعار اللحوم الحمراء، وسط تخوفات من إستمرار إرتفاع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.