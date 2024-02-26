الداخلية تعلن القبض على جميع منفذي حادثي القتل في مدينة الصدر وبغداد الجديدة

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري عن القاء القبض على جميع منفذي حادثي القتل في مدينة الصدر وبغداد الجديدة .
وقال ميري :" ان وزارة الداخلية القت القبض على جميع المتورطين بحادث مدينة الصدر، وكذلك حادث منطقة بغداد الجديدة اللذين وقعا خلال اليومين الماضيين".
يذكر ان شخصا قتل ، امس الاحد ، اثناء تبادل اطلاق النار في سوق مريدي بمدينة الصدر شرقي بغداد، فيما قتل شخصان ، امس الاول السبت ، بهجوم مسلح في سوق بغداد الجديدة، جنوب شرقي بغداد
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