دائرة عقارات الدولة تستكمل اجراءات نقل ملكية (8) عقارات لاغراض انشاء المدن السكنية

اعلنت دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ، استكمال نقل ملكية ثمانية عقارات إلى البلديات المختصة لغرض إنشاء المدن السكنية .

ونقل بيان لوزارة المالية عن مدير عام الدائرة نادية رشيد علي :" ان العمل متواصل للاسراع في الاجراءات الخاصة بنقل ملكية العقارات لللاسهام في حل ازمة السكن ، استنادًا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني و وزيرة المالية طيف سامي بهذا الصدد ، واستنادًا الى قرار مجلس الوزراء رقم (23052) لسنة 2023 ".

وبينت :" ان دائرة عقارات الدولة ، انسجاما مع ما جاء ضمن المنهاج الوزاري بشأن حل ازمة السكن ، مستمرة بالعمل نحو ازالة المعوقات والتعارضات على المدن الاخرى مع الدوائر القطاعية ، وسوف يتم بوقت قريب نقل ملكية مدن جديدة اخرى حال انجاز واكتمال اجراءات الدوائر القطاعية واللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض"