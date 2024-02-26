ضبط عجلة تحمل ثمانية اطنان من المواد غير المرخصة بينها ادوية ومؤثرات عقلية في نينوى

ضبطت القوات الامنية عجلة تحمل ثمانية اطنان من المواد غير المرخصة والادوية في نينوى .
وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان : " ان مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات القت القبض على متهم ، يستقل عجلة تحمل ٨ اطنان من المواد غير المرخصة ، من بينها ادوية ومؤثرات عقلية ، في محافظة نينوى ".
واضاف :" ان المتهم كان قادما من محافظة بغداد ، و تم توقيفه بقرار قاضي التحقيق لاكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه "
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