قوة من استخبارات الحشد تطيح بارهابي في كركوك

اطاحت قوة من استخبارات كركوك وشرق دجلة وفوج القوات الخاصة التابع الى قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي بأحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي انه جاء ذلك بعد جهد استخباري ومتابعة دقيقة واستحصال الموافقات القضائية حيث تمكنت القوة من اعتقال الإرهابي وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

واوضح ان المطلوب كان يعمل ضمن ولاية كركوك ولاية نينوى في عصابات داعش وشارك في العديد من المعارك في الموصل وكركوك وقد تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل”