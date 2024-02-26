خلية الإعلام الأمني تعلن تحرير مختطفين والإطاحة بخاطفيهم في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تحرير مختطفين اثنين في محافظة صلاح الدين، فيما اشارت إلى القبض على الخاطفين وهم من عصابات داعش الإرهابي.

وذكر بيان للخلية، أنه "بجهدٍ استخباري نوعي ومتابعة استمرت لأكثر من شهر، تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير مختطفين اثنين في محافظة صلاح الدين بعد تحديد منطقة الهدف وتفتيشها حيث تم العثور على المخطوفين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي والأرجل داخل غرفة مهجورة عائدة لعصابات داعش الارهابي تم تفجيرها لاحقا".

وأضافت، أنه "بعد استخلاص المعلومات من المخطوفين وبمقاطعة المعلومات لدى جهاز مكافحة الإرهاب تمكن الأبطال من إلقاء القبض على الخاطفين والبالغ عددهم (3) وهم ينتمون لعصابات داعش الإرهابية".